Московский центральный универсальный магазин (ЦУМ) оштрафован на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима, сообщил заммэра столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Москва-24".

Он отметил, что рейды по магазинам Москвы продолжаются, регулярно выписываются штрафы предприятиям, которые нарушают масочно-перчаточный режим. По словам заместителя мэра, в отношении предприятий торговли уже было выписано более 15 тысяч таких штрафов.

"В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ — был оштрафован более чем на 1 млн рублей", — акцентировал внимание Немерюк.

Ношение масок и перчаток для сотрудников и посетителей магазинов в Москве остается обязательным. Соблюдение масочно-перчаточного режима также обязательно при пользовании общественным транспортом.

Накануне в Москве был зафиксирован прирост 1 тысячи новых случаев COVID-19 впервые с конца июня. Из-за роста заболеваемости столичные власти рекомендовали работодателям с 28 сентября снова начать переводить сотрудников на удаленный режим работы. Кроме того, пожилым людям не рекомендуется покидать дома без особой необходимости.