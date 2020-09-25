Собянин призвал пожилых людей перейти на "удаленку" или взять отпуск

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Европе снова пошла в рост, как и в Москве. Столичный мэр Сергей Собянин обратился к пожилым людям с призывом снова ограничить контакты с другими людьми.

Пожилые люди и те, у кого имеются хронические болезни, входят в группу риска в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин, отметив рост числа новых случаев COVID-19 в столице, на своем сайте опубликовал обращение к москвичам, которые относятся к группе риска. Он призвал их снова перейти на удаленный режим работы или вовсе уйти в отпуск, чтобы не подвергать опасности свое здоровье.