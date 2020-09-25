Ринк: Мирзаянов виноват в доступности создания яда "Новичок"

Вещество "Новичок" может быть создано в любой лаборатории мира после публикации книги одного из создателей Вила Мирзаянова, в которой он подробно рассказал о создании яда. Об этом заявил один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк.

Ринк сообщил, что Мирзаянов выдал для всех террористов способ производства "Новичка" в любой лаборатории. Он отметил, что Мирзаянову нужно извиняться не перед блогером Навальным. По его словам, раскрывшему секрет "Новичка" следует извиняться у органов безопасности за разглашение секретных сведений. Об этом пишет РИА Новости.

Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, где местные врачи оказали му первую помощь. Позже блогера доставили в клинику в Берлине, где медики выявили "отравление".