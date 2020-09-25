Эксперты рассказали, что на оформление ипотеки расходы не закончатся

Дополнительные расходы могут появиться у россиян решивших взять ипотеку уже при оформлении жилищной ссуды. Об этом рассказали опрошенные эксперты в сфере финансовой грамотности.

Эксперты рассказали, что расходы возникнут при оформлении услуг нотариусов, различных банковских операций. Также в доп расходы входят регистрационные пошлины и сборы, выпуск банковской карты, работа оценщиков. Полный список можно получить в банке при оформлении ипотеки. Об этом пишет "Прайм".

По словам экспертов, расходы не закончатся и после покупки заветной квартиры. Эксперты советуют заранее планировать траты на ремонт и денежную сумму на форс-мажорные ситуации.