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8:04   25 Сентября 2020
Общество

Новая развязка с МКАД избавит Волоколамку от серьезных пробок

Новая развязка с МКАД избавит Волоколамку от серьезных пробок

Завершающий этап строительства транспортной развязки МКАД и Волоколамского шоссе привел к серьезным пробкам. Власти Подмосковья пообещали, что заторы скоро исчезнут.

Строители, как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, работают с опережением графика. Ситуация с пробками должна наладиться до конца нынешнего года, когда будет запущена развязка. По плану работы должны были закончить только в 2021 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил Гержика информировать автомобилистов о предстоящем завершении строительных работ. Информацией об этом поделился телеканал "360".

"Самое главное – проинформировать, что московские строители раньше срока заканчивают строительство Волоколамской развязки", – подчеркнул глава региона.

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Автор: Руслан Неглинный
#воробьев #подмосковье #пробки

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