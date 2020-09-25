Новая развязка с МКАД избавит Волоколамку от серьезных пробок
Завершающий этап строительства транспортной развязки МКАД и Волоколамского шоссе привел к серьезным пробкам. Власти Подмосковья пообещали, что заторы скоро исчезнут.
Строители, как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, работают с опережением графика. Ситуация с пробками должна наладиться до конца нынешнего года, когда будет запущена развязка. По плану работы должны были закончить только в 2021 году.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил Гержика информировать автомобилистов о предстоящем завершении строительных работ. Информацией об этом поделился телеканал "360".
"Самое главное – проинформировать, что московские строители раньше срока заканчивают строительство Волоколамской развязки", – подчеркнул глава региона.