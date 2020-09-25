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7:44   25 Сентября 2020
Общество

Вирусолог назвала основной показатель для оценки второй волны COVID-19

Вирусолог назвала основной показатель для оценки второй волны COVID-19

Соотношение между количеством заразившихся и поправившихся пациентов необходимо учитывать для оценки волны заболевания коронавирусом. Об этом сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Попович сообщила, что в столице РФ выписывающихся из больниц людей значительно больше выявленных случаев коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что это очень хороший показатель. Об этом пишет РБК.

Специалиста рассказала, что рост числа зараженных в осенний период нельзя назвать второй волной. По словам попович, выраженных признаков приближения второй волны нет. Она подчеркнула, что существует лишь различие между прошедшим периодом и новым.

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Автор: Яна Либерман
#пандемия #вторая волна #коронавирус

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