Вирусолог назвала основной показатель для оценки второй волны COVID-19

Соотношение между количеством заразившихся и поправившихся пациентов необходимо учитывать для оценки волны заболевания коронавирусом. Об этом сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Попович сообщила, что в столице РФ выписывающихся из больниц людей значительно больше выявленных случаев коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что это очень хороший показатель. Об этом пишет РБК.

Специалиста рассказала, что рост числа зараженных в осенний период нельзя назвать второй волной. По словам попович, выраженных признаков приближения второй волны нет. Она подчеркнула, что существует лишь различие между прошедшим периодом и новым.