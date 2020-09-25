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7:08   25 Сентября 2020
Общество

Победившая на выборах уборщица из Костромской области назвала свои планы

Победившая на выборах уборщица из Костромской области назвала свои планы

Победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская рассказал о своих планах на новой должности.

Угорская ранее занималась уборкой в здании администрации. На выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района ее избрали местные жители. Она признавалась, что была на выборах лишь для создания видимости конкуренции на выборах действующему главе поселения. Об этом пишет РИА Новости.

Женщина рассказала, что сейчас она много планирует всего сделать для поселения. По ее словам, появилось больше возможностей помогать. Угорская планирует начать с очистки местной реки, построить новые детские площадки и дороги.

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Автор: Илья Романович
#выборы #глава #уборщица

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