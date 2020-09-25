Победившая на выборах уборщица из Костромской области назвала свои планы

Победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская рассказал о своих планах на новой должности.

Угорская ранее занималась уборкой в здании администрации. На выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района ее избрали местные жители. Она признавалась, что была на выборах лишь для создания видимости конкуренции на выборах действующему главе поселения. Об этом пишет РИА Новости.

Женщина рассказала, что сейчас она много планирует всего сделать для поселения. По ее словам, появилось больше возможностей помогать. Угорская планирует начать с очистки местной реки, построить новые детские площадки и дороги.