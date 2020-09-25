6:36 25 Сентября 2020Общество
Россия так и не получила от ОЗХО данные об "отравлении" Навального
Организация по запрещению химического оружия продолжает "морочить голову" России. Об этом заявил глава российского Министерства иностранных дел России Сергей лавров.
Лавров оценил "западную приверженность международному праву". Из-за того, что организация морочит голову, получается замкнутый круг. В ОЗХО отправляют к властям Германии, Берлин же направляет в ОЗХО. Об этом сообщает "Полит Россия".
Россия обратилась в ОЗХО сразу после того, как Германия передала организации собранные данные по истории с блогером Алексеем Навальным. Чуть позже в Организации по запрещению химического оружия заявляли, что никаких обращений они не получали