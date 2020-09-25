Сенаторы США поспешили подготовить санкции против РФ из-за Навального

Группа американских сенаторов подготовила законопроект об антироссийских санкциях из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сказано на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио.

Политики предлагают ввести санкции против российских официальных лиц, якобы замешанных в "открытом нарушении международного права". Законопроект помимо республиканцев Марко Рубио и Митта Ромни также поддержали три демократа Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Для принятия законопроекта его должны поддержать палата представителей и сенат. Финальная инстанция – президент США.

Власти Германии утверждают, что Навального якобы отравили боевым веществом. Доказательства они не предоставили. Омские врачи никаких ядов или их следов в моче и крови блогера не обнаружили.

СМИ считают, что причастной к инциденту с Навальным могла быть сотрудница ФБК (иноагент в РФ) Мария Певчих, которая сопровождала блогера в сибирском турне. У нее был доступ к его личным вещам.