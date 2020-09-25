Младший сын Ефремова заразился коронавирусом в школе

Уже почти две недели как актер Михаил Ефремов находится в СИЗО. За это время артист виделся со своей пятой женой и тремя детьми от нее лишь один раз. Об этом рассказал друг семьи, полковник юстиции, Алексей Лобарев.

Выяснилось, что старший сын Борис болен коронавирусом. По словам приближенного к семье он заразился в школе. Сейчас мама решила временно переехать на дачу на самоизоляцию. Об этом сообщает "Комсомольская правда"

Ранее в СМИ появилась информация, что Ефремову могут смягчить наказание с восьми лет колонии общего режима на четырех лет. В июне этого года актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения стал виновником ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает "Свободная пресса".