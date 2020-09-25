США превратили встречу СБ ООН в площадку для обвинений — Небензя

США использовали заседание СБ ООН на тему пандемии для того, чтобы вновь озвучить обвинения в адрес ВОЗ и КНР. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Накануне главы МИД КНР и РФ Ван И и Сергей Лавров на встрече в Совбезе ООН выразили поддержку усилиям ООН и ВОЗ в борьбе с пандемией. Также они призвали к усилению международной координации в борьбе с коронавирусом.

Постпред США Келли Крафт при этом заявила, что ей "стыдно за членов совета", поскольку они сосредоточились "на политических заявлениях". Она добавила, что ВОЗ помогала Китаю "врать миру и сдерживать сотрудничество".

Небензя выразил сожаление, что американский представитель выбрала заседание и площадку Совбеза для безосновательных обвинений в адрес одного из членов совета, а заодно и всего совета в целом.