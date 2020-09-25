4:38 25 Сентября 2020Общество
Воробьев развеял слухи об усилении больниц Подмосковья в борьбе с COVID-19
Больницы Московской области не подготавливают в экстренном режиме койки для пациентов с коронавирусом, ситуация с COVID-19 в Подмосковье остается стабильной. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Воробьев заявил, что появившаяся в некоторых СМИ информация о якобы усилении больниц Подмосковья для борьбы против коронавирусной инфекции не соответствует действительности. Об этом информирует телеканал "360".
Глава Московской области сообщил, что минздравом контролируется количество свободных мест в больницах под пациентов с коронавирусом. Он отметил, что должно быть 50% свободных мест. По его словам, в регионе для пациентов созданы все условия для качественного лечения.