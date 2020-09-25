Воробьев развеял слухи об усилении больниц Подмосковья в борьбе с COVID-19

Больницы Московской области не подготавливают в экстренном режиме койки для пациентов с коронавирусом, ситуация с COVID-19 в Подмосковье остается стабильной. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Воробьев заявил, что появившаяся в некоторых СМИ информация о якобы усилении больниц Подмосковья для борьбы против коронавирусной инфекции не соответствует действительности. Об этом информирует телеканал "360".

Глава Московской области сообщил, что минздравом контролируется количество свободных мест в больницах под пациентов с коронавирусом. Он отметил, что должно быть 50% свободных мест. По его словам, в регионе для пациентов созданы все условия для качественного лечения.