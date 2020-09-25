Ливия готова возобновить нефтедобычу в полном объеме

Все нефтяные порты и месторождения в Ливии готовы возобновить работу. Об этом сообщил министр иностранных дел Временного правительства страны Абдель Хади Хувейдж.

Порты Аль-Бурайка и Ас-Сидра готовы к возобновлению добычи и экспорта ливийской нефти. Хувейдж также опроверг информацию, что там якобы присутствуют иностранные силы, передает Федеральное агентство новостей.

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар ранее заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти в стране. Доходы от этого будут справедливо распределяться среди населения и не будут идти на финансирование терроризма.

О якобы иностранцах на нефтяных объектах ранее заявляло так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Речь также шла о ЧВК "Вагнер", однако ее присутствие в Ливии так и остается бездоказательным.