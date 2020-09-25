Власти Москвы вернут Wi-Fi в наземный транспорт города

Чиновники Москвы решили вернуть бесплатный интернет в наземный общественный транспорт города. Об этом свидетельствует документация с сайта государственных закупок.

Доступ в интернет появится в 990 автобусах, электробусах и трамваях до конца года. Стоимость оборудования составляет около 229,4 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Мосгортранс" сообщил, что установленное оборудование будет нового поколения, вследствие чего сигнал сети будет сильнее и стабильнее. Начиная с 1 марта московские власти решили отказаться от интернета в общественном транспорте из-за его плохого качества — от жителей города было слишком много претензий.