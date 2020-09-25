Интернет-магазины земельных участков скоро появятся в РФ

Реализация национального сервиса "Земля просто" позволит россиянам покупать земельные участки в любой точке страны в онлайн-формате. В его основу заложен успешный опыт программы "Дальневосточный гектар".

Пилотными территориями эксперимента станут Татарстан, Иркутская область, Краснодарский и Пермский края. Новый сервис будет работать по принципу маркетплейса. Информацией об этом поделилась "Парламентская газета", сославшись на пресс-службу Росреестра.

"Каждый житель нашей страны с помощью цифровых технологий сможет выбрать подходящий свободный земельный участок, направить заявку на регистрацию и получить уже зарегистрированные права онлайн", – отметили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали и о других возможностях сервиса. Россияне смогут рассчитать потенциальную стоимость участка, а также спрогнозировать будущие сборы и налоги.