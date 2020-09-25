Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:01   25 Сентября 2020
Общество

Интернет-магазины земельных участков скоро появятся в РФ

Интернет-магазины земельных участков скоро появятся в РФ

Реализация национального сервиса "Земля просто" позволит россиянам покупать земельные участки в любой точке страны в онлайн-формате. В его основу заложен успешный опыт программы "Дальневосточный гектар".

Пилотными территориями эксперимента станут Татарстан, Иркутская область, Краснодарский и Пермский края. Новый сервис будет работать по принципу маркетплейса. Информацией об этом поделилась "Парламентская газета", сославшись на пресс-службу Росреестра.

"Каждый житель нашей страны с помощью цифровых технологий сможет выбрать подходящий свободный земельный участок, направить заявку на регистрацию и получить уже зарегистрированные права онлайн", – отметили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали и о других возможностях сервиса. Россияне смогут рассчитать потенциальную стоимость участка, а также спрогнозировать будущие сборы и налоги.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#росреестр #земельные участки #земля просто

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...