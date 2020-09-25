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2:31   25 Сентября 2020
Экономика

Вице-премьер Хуснуллин оценил программу всероссийской реновации

Вице-премьер Хуснуллин оценил программу всероссийской реновации

Программа всероссийской реновации включает ряд мероприятий, направленных на ускоренное расселение аварийного жилья. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, комментируя соответствующий законопроект.

Окончательные параметры законопроекта, по словам вице-премьера, станут известны после его обсуждения в Госдуме в первом и втором чтениях. Он отметил, что в настоящее время "никакой всероссийской реновации нет". В стране реализуется программа по расселению из аварийного жилья.

"Что касается программы всероссийской реновации, то закон внесен депутатами в первом чтении. Сейчас идет активное обсуждение закона", — подчеркнул Хуснуллин.

Законопроект, позволяющий местным властям в РФ принимать программы сноса и реконструкции жилья, внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов. Он, по данным "Свободной прессы", учитывает опыт московской программы реновации.

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Автор: Юлия Яковлева
#хуснуллин #реновация #всероссийская реновация

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