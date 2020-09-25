Певчих неуместно пошутила об "отравлении" вышедшего из комы Навального

Сотрудница ФБК (организация признана иноагентом) Мария Певчих неуместно пошутила об основателе фонда Алексея Навального. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава отдела расследований ФБК посетила стрим на канале "Навальный LIVE". Директор фонда Иван Жданов с иронией поинтересовался, действительно ли она работает на ГРУ. После этого участники эфира стали посмеиваться и улыбаться.

Певчих цинично призналась, что у нее было два варианта как пошутить. Однако, в итоге она произнесла, что эфире она — "новичок".

ФАН пишет, что подобное поведение ближайших сторонников блогера Навального выглядит неуместно и странно. По утверждению врачей клиники "Шарите", блогер только вышел из комы и восстанавливается. К тому же, заявляется, что он был "отравлен" ядом "Новичок".

Также Жданов и Певчих во время стрима обсудили "бредовые версии" относительно вероятных заказчиков отравления Навального.

СМИ подозревают, что Певчих причастна к отравлению Навального. В Россию ее отправил олигарх Владимир Ашурков, являющийся исполнительным директором ФБК. ФАН полагает, что, заявляя о его непричастности, Певчих пытается отвести подозрения от себя.