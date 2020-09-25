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1:31   25 Сентября 2020
Политика

Франция расследует утечку в СМИ содержания разговора Путина и Макрона

Франция расследует утечку в СМИ содержания разговора Путина и Макрона

После обнародования разговора президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона Париж начал расследование. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.

Диалог двух президентов был опубликован в издании Le Monde. Позже в Кремле заявили об уверенности, что Елисейский дворец не передавал в СМИ детали разговора в нарушение дипломатических норм. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В МИД Франции отказались комментировать произошедшее. В ведомстве заявили о недопустимости утечек внутренних конфиденциальных документов. После обнародования подробностей общения двух лидеров Париж начал расследование.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #франция #макрон

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