Франция расследует утечку в СМИ содержания разговора Путина и Макрона

После обнародования разговора президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона Париж начал расследование. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.

Диалог двух президентов был опубликован в издании Le Monde. Позже в Кремле заявили об уверенности, что Елисейский дворец не передавал в СМИ детали разговора в нарушение дипломатических норм. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В МИД Франции отказались комментировать произошедшее. В ведомстве заявили о недопустимости утечек внутренних конфиденциальных документов. После обнародования подробностей общения двух лидеров Париж начал расследование.