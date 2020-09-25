Спецкомиссия в Ливии узнает, куда ушли деньги для борьбы с COVID-19

Спецкомиссия будет заниматься расследованием расхода средств, которые были выделены на борьбу с COVID-19 в Ливии. Указ о ее создании подписал глава Палаты представителей Агила Салех.

У комиссии есть полномочия знакомиться с любыми документами и осматривать любые помещения. Она также может вызывать для дачи объяснений или показаний всех, кого посчитает нужным. Информацией об этом поделился LibyasChannel.

Министерства и другие государственные организации, как сказано в указе, должны помогать спецкомиссии в ее работе. Это обязательство распространяется на главу Высшей комиссии по борьбе с распространением коронавируса.

СМИ ранее сообщали о действиях главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа, который задерживает препараты против коронавируса на таможне и тем самым усложняет ситуацию с COVID-19 в стране. Вспышка заболевания на ливийской территории, по данным Федерального агентства новостей, произошла из-за переброски наемников в регион через Турцию.