Бутина считает, что Трамп проиграл войну Блумбергу за избирателей Флориды

Президент США Дональд Трамп обвинил миллиардера Майкла Блумберга в преступлении. Дело в том, что основатель всемирно известного издания заплатил штрафы за бывших уголовных преступников штата Флорида, чтобы те смогли проголосовать на предстоящих президентских выборах.

Публицист и общественный деятель Мария Бутина прокомментировала поступок американского лидера в Telegram-канале:

«Войну с Блумбергом Трамп уже проиграл: формально бизнесмен ничего не нарушил, оплатив долги экс-заключенных Флориды, чтобы их допустили к президентским выборам».

«В некоторых [штатах Америки — при. ред.] felons [преступники — с англ.] до конца жизни лишаются права голосовать, в других — только отбывшие сроки за особо тяжкие дела, ряд штатов позволяет голосовать после возвращения на свободу, а парочка — даже в тюрьме», — рассказала Мария Бутина.

Но особенно отличаются штаты, в которых право голоса бывшим уголовникам можно вернуть в том случае, если их помилует губернатор, и там это часто используют перед выборами.

«Так, например, губернатор Вирджинии в 2016 году накануне прошлых президентских выборов взял, да и вернул право голосовать бывшим заключенным штата. Правда, как мы помним, это не помогло», — напомнила публицист.

В заключение Мария Бутина добавила, что подобный «откровенный бардак» с законодательством в разных штатах регулярно становится причиной конфликтов и манипуляций во время выборов.

«Равенство прав тут формируется под конкретную задачу. Все это, нежно и любя, называется "демократия" и федерализм», — подчеркнула она.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что миллиардер Майкл Блумберг совершил преступление, потратив на уплату штрафов за уголовных преступников штата Флорида 16 миллионов долларов. Стоит отметить, что бизнесмен хотел поучаствовать в президентской гонке от Демпартии, однако отказался в пользу Джо Байдена. По словам Трампа, Блумберг тратит деньги, рассчитывая вернуться в Демократическую партию США.

При этом штат Флорида традиционно считается одним из ключевых во время выборов президента США, так как симпатии здешних избирателей до конца гонки остаются неопределенными. Законы штата позволяют гражданам, осужденным за уголовное преступление, вернуть право голоса при условии, что они отбыли наказание и выплатили назначенные судом штрафы.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Участие в них принимают действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок, и кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден.