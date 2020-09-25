Немецкие СМИ не верят в закрытие «Северного потока — 2»

Строительство газопровода «Северный поток — 2», который по дну Балтийского моря должен связать Россию и Германию, скорее всего, не будет остановлено из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

Об этом в четверг, 24 сентября, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel. Авторы пришли к такому выводу после заявления вице-канцлера и министра финансов ФРГ Олафа Шольца, который назвал газопровод коммерческим, а не политическим проектом. Как отмечает газета, германское правительство «с большим облегчением» встретило поступающие из берлинской клиники Charite новости о выписке основателя признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК).

Напомним, 44-летнего Алексея Навального 22 августа доставили в немецкую клинику из токсикореанимации Омской городской больницы. Перед этим блогеру стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву, и экипаж решил совершить экстренную посадку в Омске. Немецкие медики заявили, что Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим ядом группы «Новичок». Однако не смогли подтвердить это документами или результатами анализов.

Всего Навальный провел в Charite чуть больше месяца, при этом 16 суток он оставался в искусственной коме. Изначально немецкие врачи не были уверены, сможет ли пациент полностью восстановиться, но к настоящему времени их прогнозы стали более благоприятными.

Сам Навальный в Instagram опубликовал большой пост, где подробно рассказал, что немецкие врачи больше не видят необходимости в стационарном лечении. Блогеру приходится заново учиться держать равновесие, кидать мяч и делать другие простейшие вещи. Ранее Навальный уже заявил, что не собирается оставаться в Германии — он планирует вернуться в Россию.

Несмотря на благополучное завершение истории с «отравлением» Навального, немецкому правительству от этого легче не становится, отмечает издание Der Tagesspiegel.

После заявлений о выявлении яда группы «Новичок» в организме блогера, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что это дело станет своеобразное проверкой, которая определит будущую политику Германии по отношению к России. В частности, федеральный канцлер потребовала, чтобы Москва провела расследование обстоятельств, при которых был «отравлен» Навальный, и наказала виновных.

Также издание напоминает, что в Германии хватает политиков, уверенных, что «отравление» Навального должно стать поводом для остановки строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Однако канцлер Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас, хотя принципиально и не исключают такой возможности, все же прямо об этом не говорят.

За остановку строительства выступают те силы, которые изначально были против «Северного потока — 2»: партия «Зеленые» и глава внешнеполитического комитета германского правительства Норберт Реттген.

Таким образом, подводит итоги автор материала, в Германии считают очень маловероятным, что федеральное правительство заблокирует строительство российского газопровода. Тем более, что косвенно против приостановки проекта высказался министр финансов страны, вице-канцлер Олаф Шольц.

«"Северный поток — 2" не является государственным немецким проектом, это коммерческий энергетический проект, в котором участвуют множество компаний», — приводит слова политика газета Augsburger Allgemeine.

На данный момент неясно — выразил Шольц личное мнение или это позиция всего германского руководства. Но как заявил недавно пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт, вице-канцлер, глава МИД ФРГ и федеральный канцлер Германии остаются «в тесном и хорошем контакте». Поэтому, заключает издание, не похоже, чтобы Шольц делал подобные заявления от себя лично.