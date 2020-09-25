Глава ПНС Ливии высказался о борьбе с международным терроризмом

Лучшим способом искоренить терроризм является укрепление международного сотрудничества. Об этом заявил глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж в своем выступлении на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

ПНС Ливии не приемлет терроризм и отказывается связывать его с религией или убеждениями, заявил Саррадж, передает Федеральное агентство новостей.

Глава "правительства" считает, что искоренить терроризм возможно с помощью укрепления регионального и международного сотрудничества. Он также отметил заинтересованность Ливии в решении проблемы нелегальной миграции.

Саррадж подозревается в связи с терроризмами. Турция, несмотря на эмбарго на поставки оружия в Ливию, введенное ООН в 2011 году, поставляла своих офицеров и наемников из Сирии для нужд ПНС Ливии. За это Анкара получала доступ к природным ресурсам североафриканской страны.