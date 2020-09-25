Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:01   25 Сентября 2020
Политика

Ливийский кризис можно преодолеть внутренним политическим диалогом сторон

Ливийский кризис можно преодолеть внутренним политическим диалогом сторон

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж на 75-й сессии Генассамблеи ООН сообщил, что намерен мирно решать проблему ливийского кризиса под руководством ООН.

Саррадж сообщил, что намерен провести выборы в Ливии в 2021 году. Он отметил, что в стране уже объявлено прекращение боевых действий. Глава ПНС заявил, что нужно возобновить политический диалог со всем сторонами кризиса. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Палата представителей в Ливии 21 августа поддержала объявление о прекращении огня и остановке всех боевых действий. Было озвучено требования вывести всех иностранных наемников из страны и возобновить добычу нефти. Турция вела переброску для Сарраджа наемников и боевиков и добывала газ и нефть с одобрения ПНС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#оон #ливия #саррадж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...