Ливийский кризис можно преодолеть внутренним политическим диалогом сторон

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж на 75-й сессии Генассамблеи ООН сообщил, что намерен мирно решать проблему ливийского кризиса под руководством ООН.

Саррадж сообщил, что намерен провести выборы в Ливии в 2021 году. Он отметил, что в стране уже объявлено прекращение боевых действий. Глава ПНС заявил, что нужно возобновить политический диалог со всем сторонами кризиса. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Палата представителей в Ливии 21 августа поддержала объявление о прекращении огня и остановке всех боевых действий. Было озвучено требования вывести всех иностранных наемников из страны и возобновить добычу нефти. Турция вела переброску для Сарраджа наемников и боевиков и добывала газ и нефть с одобрения ПНС.