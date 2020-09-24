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23:32   24 Сентября 2020
Общество

Навальный останется в Германии до окончания реабилитации

Навальный останется в Германии до окончания реабилитации

Алексей Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации, который может продлиться несколько недель. Об этом сообщает пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

"Это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно", — заявила она.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин пообещал приютить Навального, если ему будет негде жить после возвращения в РФ.

Накануне стало известно, что судебные приставы наложили запрет регистрационных действий на московскую квартиру Алексея Навального.

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Автор: Яна Либерман
#германия #навальный #шарите

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