Навальный останется в Германии до окончания реабилитации

Алексей Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации, который может продлиться несколько недель. Об этом сообщает пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

"Это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно", — заявила она.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин пообещал приютить Навального, если ему будет негде жить после возвращения в РФ.

Накануне стало известно, что судебные приставы наложили запрет регистрационных действий на московскую квартиру Алексея Навального.