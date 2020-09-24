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23:00   24 Сентября 2020
Общество

Диетолог дала помогающие не переедать по ночам советы

Диетолог дала помогающие не переедать по ночам советы

Перед сном можно выпить стакан воды комнатной температуры, либо стакан кефира со специями. О том, как еще ночью можно перебить аппетит рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко для "Известий".

Эксперт поделилась, что если чувство голода слишком сильное, то можно позволить себе сделать тост с ветчиной, сыром или мясом. Пить кофе, чай и сок не рекомендуется, так как эти напитки стимулируют аппетит.

Чтобы избежать незапланированного перекуса не стоит подходить ко сну во взволнованном состоянии, передала Денисенко. Не нужно вечером читать угнетающую литературу и просматривать новостные сайты.

По словам диетолога, вечером лучше посмотреть романтическую комедию, принять ванну, повозиться с кошкой. К тому же хорошо помогают занятия йогой в вечерние часы. Однако тренировка должна быть низко интенсивная, передают "Известия".

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Автор: Яна Либерман
#аппетит #Диетология #ночной голод

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