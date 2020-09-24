Диетолог дала помогающие не переедать по ночам советы

Перед сном можно выпить стакан воды комнатной температуры, либо стакан кефира со специями. О том, как еще ночью можно перебить аппетит рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко для "Известий".

Эксперт поделилась, что если чувство голода слишком сильное, то можно позволить себе сделать тост с ветчиной, сыром или мясом. Пить кофе, чай и сок не рекомендуется, так как эти напитки стимулируют аппетит.

Чтобы избежать незапланированного перекуса не стоит подходить ко сну во взволнованном состоянии, передала Денисенко. Не нужно вечером читать угнетающую литературу и просматривать новостные сайты.

По словам диетолога, вечером лучше посмотреть романтическую комедию, принять ванну, повозиться с кошкой. К тому же хорошо помогают занятия йогой в вечерние часы. Однако тренировка должна быть низко интенсивная, передают "Известия".