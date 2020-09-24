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22:28   24 Сентября 2020
Политика

Ливия и Египет обсудили сотрудничество по противостоянию иностранным боевиками

Ливия и Египет обсудили сотрудничество по противостоянию иностранным боевиками

Египетский президент Абдул-Фаттах ас-Сиси, председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех и главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар провели встречу в рамках урегулирования ситуации в Ливии. Об этом сообщают арабские СМИ.

Советник главы легитимной Палаты представителей Фатхи Марими рассказал о подробностях встречи. Он сообщил, что итоги визита повлияют на процесс устранения террористических бандформирований и иностранных наемников в Ливии.

Стороны объединятся в борьбе с экстремистами. Египет выразил заинтересованность в мирном разрешении кризиса в Ливии, поскольку террористическая активность в соседней североафриканской стране угрожает его национальной безопасности.

Марими заявил, что целью переговоров является политическое соглашение по формированию правительства Ливии и единого Президентского совета.

Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех занимается вопросами как внешнего, так и внутреннего урегулирования. Также в стране проходит борьба с террористическими ячейками — особенно в западной части государства.

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Автор: Борис Нестеров
#египет #ливия #террорисзм

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