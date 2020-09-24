Террористы RADA освободили из тюрьмы африканских боевиков в Ливии

Боевики RADA из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии выпустили из местных тюрем шестерых террористов, при этом незаконно удерживая в заточении двоих россиян, информирует новостной аккаунт в Facebook.

Фатхи Башага стоит во главе как RADA, так и других формирований "министерства внутренних дел" ПНС. Он также служит главе ПНС Файезу Сарраджу, который контролирует группировки на оккупированных территориях Ливии. Саррадж считается авторитетом в Мисурате, в которой сильное влияние имеют запрещенная в России террористическая организация "Братья-мусульмане".

Боевики из RADA более года незаконно держат в тюрьме "Митига" российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В этой тюрьме заключены под стражу множество граждан других стран и ливийцев. Именно здесь находится сын последнего легитимного лидера страны Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам. Ранее прошел массовый митинг сторонников сына Каддафи, которые вышли с требованиями отпустить заключенных, содержащихся в нечеловеческих условиях.