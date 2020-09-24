Очнувшегося "берлинского пациента" Навального предложили отправить в космос

Политолог Борис Якеменко оценил скорое восстановление блогера Алексея Навального после "отравления" якобы "Новичком". Своим мнением эксперт поделился в эфире стрима "Наши" на YouTube-канале "Соловьев Live".

После "отравления" сильнейшим из известных ядов основатель признанного иноагентом ФБК Алексей Навальный быстро восстановился. Действия блогера после выхода из комы вызвали у политолога иронию. Он отметил, что новости о Навального похожи на сюжет латиноамериканского сериала, где каждая новая серия обходит предыдущие удивительными событиями.

По словам самого блогера, после выхода из комы, что произошло 7 сентября, он никого не узнавал и фактически заново учился писать. Уже спустя неделю он начал вставать с постели и заявил о намерении вернутся в Россию, где якобы произошло покушение на него. Через две недели Навальный опубликовал фото, где спускался по лестнице. Такая жизнестойкость способствует его отправлению в "открытый космос", передает слова эксперта iReactor.

Основываясь на этих абсурдных событиях, включая ожидания Навального, что поиском его вещей из номера займутся на государственном уровне, Россия вынуждена выстраивать стратегическую линию. Являющиеся так называемым "важным политическим феноменом" штаны, трусы и "отравленные" бутылки представляют призму, через которою приходится смотреть на политические события.