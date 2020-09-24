Контр-адмирал Якубовский: Россия защитит свой народ в случае любой угрозы

Подразделения всех видов и родов войск задействованы в масштабных учениях "Кавказ-2020". Отдельное внимание привлечено к считающимся лучшими воздушным десантникам и морским пехотинцам.

Тренировка морской пехоты в рамках учений "Кавказ-2020" прошла на полигоне Турали в районе города Зеленоморск в Дагестане. Как рассказывает Федеральное агентство новостей, морпехи должны были захватить плацдарм на необорудованном побережье, выбив со своих позиций вооруженного условного противника. Вертолеты Ми-24 и Ми-35 поддерживали высадку морского десанта, а вертолеты Ми-8 АМТШ "Терминатор" забросили группу разведчиков в тыл врага.

На полигоне Раевский в Краснодарском крае разыгрывался противоположный сценарий. Там подразделениям ВДВ предстояло отразить морской десант. На стороне обороняющихся были танки и артиллерия.

Качество выучки российской морской пехоты и воздушных десантников обеспечивается постоянным совершенствованием процесса обучения. В беседе с корреспондентом ФАН начальник штаба Каспийской флотилии контр-адмирал Николай Якубовский заявил, что наши морпехи обойдут "зеленые береты".