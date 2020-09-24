Матвиенко заявила, что Россия отказывается от нефтяной зависимости

Россия начала активный процесс ухода от "иглы углеводородов", когда экономическая ситуация находится в зависимости от стоимости нефти. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Через три года доля нефтегазовых доходов существенно сократится. Это говорит о динамичном развитии и диверсификации отечественной экономики, отметила Матвиенко после встречи президента РФ Владимира Путина с сенаторами.

Речь российского лидера спикер Совфеда назвала конкретной и своевременной. Матвиенко выразила уверенность, что, услышав о продолжении мер поддержки, введенных ранее на фоне распространения коронавируса, россияне смогут успокоить переживания.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления сообщил, что Россия избавилась от критической зависимости от скачков цен на рынке углеводородов.