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20:49   24 Сентября 2020
Политика

Лавров: Москва и Тегеран продолжат сотрудничество в астанинском формате

Лавров: Москва и Тегеран продолжат сотрудничество в астанинском формате

Сотрудничество России и Ирана в астанинском формате по Сирии будет продолжено, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Это заявление Лавров сделал по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Сотрудничество между Россией, Турцией и Ираном будет продолжаться в виде заседаний Конституционного совета в Женеве, передает ТАСС. Содействие также будет оказываться в деле уничтожения остатков терроризма и политического урегулирования в ближневосточной стране.

Представители двух государств подтвердили совместную позицию России и Ирана. Обе страны уверены, что любые попытки внешних сил находиться на территории Сирии без согласия на то законного правительства и распространять среди населения сепаратизм являются недопустимыми.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сирия #иран #астанинский формат

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