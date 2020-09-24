Лавров: Москва и Тегеран продолжат сотрудничество в астанинском формате

Сотрудничество России и Ирана в астанинском формате по Сирии будет продолжено, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Это заявление Лавров сделал по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Сотрудничество между Россией, Турцией и Ираном будет продолжаться в виде заседаний Конституционного совета в Женеве, передает ТАСС. Содействие также будет оказываться в деле уничтожения остатков терроризма и политического урегулирования в ближневосточной стране.

Представители двух государств подтвердили совместную позицию России и Ирана. Обе страны уверены, что любые попытки внешних сил находиться на территории Сирии без согласия на то законного правительства и распространять среди населения сепаратизм являются недопустимыми.