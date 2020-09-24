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20:46   24 Сентября 2020
Общество

Реставрацию объектов наследия в России будут проводить только специалисты

Реставрацию объектов наследия в России будут проводить только специалисты

Нормативное законодательство, направленное на ограничение возможностей реконструкции исторических памятников в России работникам без подтверждения квалификации разработают в Госдуме РФ.

Запрос министру юстиции Константину Чуйченко направил депутат Госдумы РФ Олег Нилов. Участие неквалифицированных работников в реставрации культурных объектов России часто становится причиной разрушения архитектурных шедевров. Подобной деятельностью должны заниматься граждане, которые ценят, понимают и уважают культуру страны.

Избежать проблем в этой сфере можно, законодательно закрепив аттестацию специалистов при приеме на реставрационные работы. Процедура должна быть обязательной как для иностранных, так и для российских граждан, передает "Царьград" со ссылкой на Нилова.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #закон #реставрация #культурное наследие #специалист

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