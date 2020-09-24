Польские комментаторы назвали Тихановскую "кухаркой-авантюристкой"

Пользователи соцсетей из Польши подвергли серьезной критике представителя белорусской оппозиции Светлану Тихановскую после ее интервью французскому изданию Ouest Franсе.

В беседе с журналистом Тихановская поблагодарила Варшаву за помощь, а также отметила, что поляки понимают белорусов и хотят помочь республике с демократическими преобразованиями. Однако простые граждане Польши не оценили слов оппозиционерки. В соцсетях ее прозвали "кухаркой-авантюристкой".

"Отправьте ее обратно в Белоруссию! Я не согласен на войну с Белоруссией!" — написал один из комментаторов.

Пользователи полагают, что женщина не имеет представления об истинном положении вещей в польском руководстве.

Ранее телеканал "360" сообщил, что Тихановская призвала Евросоюз не поддерживать власти Белоруссии.