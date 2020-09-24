В России создали новый пистолет в рекордные сроки

Новый самозарядный компактный пистолет «Полоз» для сотрудников полиции и Росгвардии разработали в России за рекордно короткие сроки. Созданием оружия занимались конструкторы Центрального института точного машиностроения (входит в корпорацию «Ростех»).

Руководитель института Альберт Баков в комментарии для РИА Новости уточнил, что новое оружие разработали буквально за три месяца. Он также надежен, как и боевой образец, на который потратили два года. Баков объяснил короткие сроки уже знакомой конструкцией, что упростило работу над «Полозом».

Создание модульных стрелковых систем —основной мировой тренд у разработчиков оружия, заметили в ЦНИИточшмаш. Институт уже подготовил целую линейку пистолетов со «змеиными» названиями — «Удав», «Аспид» и «Полоз».

ЦНИИточмаш представил новый 9х19-мм компактный самозарядный пистолет "Полоз" для сотрудников МВД и Росгвардии. Он предназначен для оперативного и скрытого ношения. Эфективен на дальности до 50 метров. Работоспособен при темпартуре +-50°С. Магазин на 15-18 патронов pic.twitter.com/kByVPpOCYr — Россия №1 (@Russia_Number_1) August 14, 2020

Основой линейки стал армейский самозарядный пистолет 6П72 «Удав» калибра девять миллиметров. Потом появились спортивные пистолеты РГ120 и РГ120-1 «Аспид». Теперь ряды пополнил компактный самозарядный пистолет скрытого ношения РГ120-2 «Полоз». По словам главы института, в пистолетах все взаимосвязано:

«Если рамку 9х21 миллиметр "Удава" дополнить маленькой рукояткой, короткими затвором, стволом и магазином, получится 9х19 миллиметров компактный "Полоз". Если же заменить ствол, магазин и рукоятку, выйдет 9х19 миллиметров спортивный "Аспид"», — сказал Баков.

Основной задачей конструктора ЦНИИточмаш при проектировании «Полоза» стало максимальное использовании проверенных деталей и узлов «Удава». Благодаря такому подходу затраты и на разработку конструкции, и на подготовку производства удешевляются примерно на 80% по сравнению с тем, если бы пистолет делали с нуля.

Ранее директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями» рассказал, что российский противотанковый ракетный комплекс второго поколения «Корнет» превосходит американский ПТРК третьего поколения Javelin по ряду показателей. Так он прокомментировал инцидент с вооружением США, произошедший накануне.