Бизнесмен Пригожин о состоянии Навального: "Новичок" пошел на пользу

Российский предприниматель Евгений Пригожин обратил внимание на здоровый вид блогера Алексея Навального после "отравления".

Евгений Пригожин обратил внимание, что Алексей Навальный "здоров как бык" и "отравление" пошло ему на пользу. Предприниматель уже констатировал факт похорошевшего после комы блогера и посчитал его внешний вид "обновленным", пишет Nation News.

"Дружище Алексей здоров как бык. "Новичок" ему только на пользу пошел", — передает слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин прокомментировал и заявление пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш об аресте квартиры главы ФБК (признан иноагентом), который наложили из-за иска компании "Московский школьник". Фонд должен был выплатить 88 млн рублей, но Пригожин выкупил долг ответчиков.

Навального экстренно госпитализировали в Омске, после чего передали немецкой клинике Charite с подозрением на "отравление". Однако следов яда не обнаружили. Врачи полагают, что блогер полностью восстановится.