Память разрушенной в блокаду школы увековечат в Петербурге

Предложение создать мемориал в память о школе, которая была разрушена бомбой в блокадном Ленинграде, поддержал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Идея принадлежит ветерану Надежде Строгоновой. Установить мемориальную доску, а также исполнить мечту пенсионерки о создании памятника блокадному учителю пообещал глава города. Увековечить подвиг людей, которые учили и спасали детей от голодной смерти в самые тяжелые годы для страны является нашим долгом, подчеркнул Беглов.

Несколько территорий рассматриваются для размещения памятника. Один из вариантов — поставить скульптуру рядом с Педагогическим университетом им. Герцена. Также градоначальник поздравил Строгонову со 100-летним юбилеем.