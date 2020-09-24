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20:17   24 Сентября 2020
Общество

Собянин попросил руководство крупных фирм Москвы перейти на "удаленку"

Собянин попросил руководство крупных фирм Москвы перейти на "удаленку"

Крупнейшие столичные фирмы получат от мэра Москвы Сергея Собянина рекомендации для перевода работников на "удаленку". Об этом 24 сентября сообщил замруководителя пресс-службы мэра Борис Булай.

Люди должны быть максимально ограничены от контактов ради своего же блага, уточнил он. По данным РИА Новости, мера несет рекомендационный характер в рамках эпидемиологической ситуации в столице России.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика на сайте проекта обновляется ежедневно.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #собянин #удаленка

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