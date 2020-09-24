20:17 24 Сентября 2020Общество
Собянин попросил руководство крупных фирм Москвы перейти на "удаленку"
Крупнейшие столичные фирмы получат от мэра Москвы Сергея Собянина рекомендации для перевода работников на "удаленку". Об этом 24 сентября сообщил замруководителя пресс-службы мэра Борис Булай.
Люди должны быть максимально ограничены от контактов ради своего же блага, уточнил он. По данным РИА Новости, мера несет рекомендационный характер в рамках эпидемиологической ситуации в столице России.
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