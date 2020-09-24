"Незадорого в сенях постелю": Пригожин готов приютить Навального после ареста его квартиры

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин пообещал, что приютит блогера Алексея Навального, предоставив ему "незадорого" в качестве жилплощади "постелить в сенях" в своем доме. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин пообещал обеспечить Навальному недорогой ночлег, после того, как московская квартира последнего оказалась под "арестом" Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Предприниматель готов поддержать блогера, поэтому предлагает Навальному воспользоваться его гостеприимством и приютиться его.

"Что касается квартиры Навального, если он не найдет, как Ленин, места для приюта у соратников, то я ему не задорого в сенях постелю", — процитировали ответ Пригожина в пресс-службе.

В своем комментарии на запрос издания "Страна советов on-line" бизнесмен также отметил, что финансовое состояние блогера в порядке. По данным NewInform, Навальный мог получать от проведения своих якобы "расследований" большие суммы.

Одно из таких дел привело к репутационным потерям компании "Московский школьник", однако в результате судебных изысканий Навальный и ФБК (признан иноагентом в РФ) оказались должны руководству предприятия, которое выиграло дело, примерно 88 миллионов рублей.

Летом этого года долг был выкуплен Пригожиным, который таким образом намеревался компенсировать нанесенный компании ущерб. При этом бизнесмен готов добиваться возвращения денежных средств посредством законных способов.

Пригожин не в первый раз поддерживает Навального в финансовом плане. Ранее он направлял перевод в размере 1 миллион рублей на счет ФБК, а также средства в клинику Charite, где блогеру оказывали медицинскую помощь после "отравления". Недавно немецкие специалисты заявили, что сведения о состоянии Навального больше раскрываться не будут.