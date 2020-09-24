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20:01   24 Сентября 2020
Общество

Эксперты выяснили, что россияне стали лучше питаться

Эксперты выяснили, что россияне стали лучше питаться

Россияне стали больше употреблять мясо и овощи, также они меньше стали есть картофель, сахар и хлеб, сообщили специалисты.

Продуктовая корзина жителей России улучшилась во время самоизоляции, которая была введена из-за пандемии коронавируса, передает NEWS.ru. Намного реже люди начали покупать молоко и молочную продукцию, сахар, хлебные продукты, фрукты и ягоды.

Граждане РФ все больше выбирают овощей и бахчевых — потребление выросло со 102 до 107 кг в год на душу населения. Увеличились и объемы съедаемого мяса и мясопродуктов — с 74 до 75 кг, информацию предоставили в Росстате. Диетолог Светлана Титова отметила, что в России начали намного лучше питаться, она предполагает, что это связано с модой на здоровый образ жизни.

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Автор: Илья Романович
#россия #мясо #еда

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