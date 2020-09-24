Эксперты выяснили, что россияне стали лучше питаться

Россияне стали больше употреблять мясо и овощи, также они меньше стали есть картофель, сахар и хлеб, сообщили специалисты.

Продуктовая корзина жителей России улучшилась во время самоизоляции, которая была введена из-за пандемии коронавируса, передает NEWS.ru. Намного реже люди начали покупать молоко и молочную продукцию, сахар, хлебные продукты, фрукты и ягоды.

Граждане РФ все больше выбирают овощей и бахчевых — потребление выросло со 102 до 107 кг в год на душу населения. Увеличились и объемы съедаемого мяса и мясопродуктов — с 74 до 75 кг, информацию предоставили в Росстате. Диетолог Светлана Титова отметила, что в России начали намного лучше питаться, она предполагает, что это связано с модой на здоровый образ жизни.