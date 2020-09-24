Жительница Челябинска нашла на Avito игрушки, которые пожертвовала храму

Прихожанка челябинского женского монастыря обнаружила на интернет платформе Avito игрушки, которые незадолго до этого пожертвовала нуждающимся детям.

Россиянка рассказала, что посещает этот храм уже более трех лет. Каждый год она собирает вещи и игрушки, из которых уже вырос ее ребенок, и относит в храм в качестве пожертвования. Недавно она искала на Avito коллекционные куклы и наткнулась на объявление, на фотографиях которого узнала бывшие игрушки своего ребенка.

Свое возмущение она выразила на странице во "Вконтакте". Там же она рассказала, что связалась с продавцом, которые объяснил, что вещи забрали "неблагополучные люди" и продали за бутылку. Девушка выкупила игрушки обратно и пообещала, что приведет их в нормальный вид, после чего пристроит в хорошие руки, передает телеканал "360".