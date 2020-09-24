Блогер Алексей Навальный, вывезенный в Германию под предлогом лечения, по сути находится в бегах, уверен петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Редакция издания "Страна Советов on-line" попросила прокомментировать текущую ситуацию с основателем ФБК (признанного иноагентом), и пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ Пригожина.

"Леха-Новичок всем должен. Фактически он в Германии в бегах", — подчеркнул предприниматель.

Таким образом он указал на наличие у Навального крупных долгов, от выплаты которых приходится скрываться за границей.

Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш ранее сообщила об "аресте" его московской квартиры, хотя на самом деле это запрет на регистрационные действия с долей, принадлежащей Навальному. Ограничения связаны с иском компании "Московский школьник", потребовавшей от сотрудников ФБК компенсировать упущенную выгоду и причиненный деловой репутации вред. В августе Пригожин выкупил долг Навального и юриста Любови Соболь, то есть они стали должны бизнесмену 88 млн рублей. Со счетов Соболь приставы уже списали 34 млн рублей в счет погашения долга.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, его госпитализировали в Омске, а два дня спустя эвакуировали в ФРГ. Расследование издания "Правда.ру" позволило установить, что за инцидентом могли стоять соратники блогера, а главным исполнителем, возможно, выступила Мария Певчих.