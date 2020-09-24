Popular Mechanics: Севморпуть дает России уникальные возможности

Иностранным компаниям придется платить России за возможность получить доступ к уникальному логистическому маршруту, который станет альтернативой Суэцкому каналу. Речь идет о Северном морском пути (СМП), проходящем параллельно северным границам РФ. Об этом пишет американское издание Popular Mechanics.

Отступление арктических льдов открывает огромные возможности для предприятий, которые занимаются международными грузоперевозками. Перспективным направлением становится отправка грузов по морю из Восточной Азии в Европу через Северный Ледовитый океан. Благодаря СМП Россия сможет извлечь огромную выгоду для себя, отмечают журналисты.

Суда, ищущие по Севпорпути, проведут в море на 40% времени меньше, чем их коллеги, которые направляются к тому же месту назначения через Суэцкий канал.

«Северная граница России проходит параллельно СПМ, что дает стране уникальную возможность упростить проход — разумеется, за отдельную плату», — приводит издание «ПолитРоссия» слова журналистов.

Popular Mechanics также обратило внимание, что несколько дней назад новейший российский ледокол проекта 22220 «Арктика» отправился на ходовые испытания из-Петербурга в Мурманск. Корабль будет курсировать к северу от полярного круга и использоваться для проводки судов через Севморпуть.

Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Ледоколы способны проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

«Два ядерных реактора "РИТМ-200" дают ледоколу в общей сложности 175 мегаватт мощности. Для сравнения, американский авианосец "Джеральд Р. Форд", водоизмещением 100 000 тонн, питается от ядерных реакторов, вырабатывающих 100 мегаватт», —пишут американские аналитики.

Отметим, что ледоколы особенно важны для России — единственной страны в мире, в которой более двух миллионов жителей живут за Полярным кругом. Такие суда прокладывают путь сквозь зимний лед для других кораблей, которые доставляют товары в северные российские города. Кроме того, ледоколы могут быть задействованы для Северного морского пути. Они будут заниматься проводкой военных кораблей и транспорта с российской морской пехотой через льды.

Другие страны, такие как Канада и США, будут пытаться конкурировать с Россиец в Арктике, и претендовать на разработку природных ресурсов, заключает издание.

Ранее стало известно, что Россия сможет оборудовать взлетно-посадочные полосы в Арктике прямо на льду благодаря разработке ученых Московского государственного технического университета им. Баумана. Проект получил название «Площадка». Эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков рассказал «Политика Сегодня», что ледяной аэродром даст российской армии значительное преимущество в арктическом регионе.