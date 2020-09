Военный эксперт объяснил, почему США перестанут претендовать на Арктику

Чтобы построить до 2050 года ледокольный флот, сопоставимый с российским, США придется увеличивать военный бюджет, который и так трещит по швам. В этой связи американцам следует оставить надежды по отвоевыванию Арктики у России и признать свое поражение. Об этом заявил Федеральному агентству новостей эксперт центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Ранее Defense News заявили, что Россия превзошла Америку в сфере военного контроля за ситуацией в крае Белого Безмолвия. Журналисты обратили внимание на то, что российский ракетный комплекс «Бастион», размещенный на Дальнем Востоке, может создать проблемы вражеским кораблям в Беринговом проливе. Defense News говорил об учениях 2019 года, в которых использовалось подобное оружие. Маневры также продемонстрировали тот факт, что за последние годы арктическая инфраструктура России претерпела существенную модернизацию.

Так, США не могут «эффективно конкурировать с Россией и Китаем, продолжая игнорировать Арктику».

