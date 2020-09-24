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20:41   24 Сентября 2020
Весь мир

Военный эксперт объяснил, почему США перестанут претендовать на Арктику

Военный эксперт объяснил, почему США перестанут претендовать на Арктику

Чтобы построить до 2050 года ледокольный флот, сопоставимый с российским, США придется увеличивать военный бюджет, который и так трещит по швам. В этой связи американцам следует оставить надежды по отвоевыванию Арктики у России и признать свое поражение. Об этом заявил Федеральному агентству новостей эксперт центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Военный эксперт объяснил, почему США перестанут претендовать на Арктику

Ранее Defense News заявили, что Россия превзошла Америку в сфере военного контроля за ситуацией в крае Белого Безмолвия. Журналисты обратили внимание на то, что российский ракетный комплекс «Бастион», размещенный на Дальнем Востоке, может создать проблемы вражеским кораблям в Беринговом проливе. Defense News говорил об учениях 2019 года, в которых использовалось подобное оружие. Маневры также продемонстрировали тот факт, что за последние годы арктическая инфраструктура России претерпела существенную модернизацию.

Военный эксперт объяснил, почему США перестанут претендовать на Арктику

«Москва вложила значительные средства в регион, создав объединенное стратегическое командование [Северный военный округ], ориентированное на Арктику, отремонтировав 50 региональных объектов, включая аэродромы, радары и спасательные станции, и открыв 16 глубоководных портов», — подчеркнули авторы.

Так, США не могут «эффективно конкурировать с Россией и Китаем, продолжая игнорировать Арктику».

Несмотря на вероятную попытку американской стороны перетянуть на себя одеяло, сейчас регион находится в зоне влияния Москвы, сказал военный эксперт Александров. Так, например, новое вооружение береговой обороны позволило России укрепить свои позиции в Арктике.

«Создание мощного ледокольного флота — это дополнительный бонус, который позволяет нам осуществлять навигацию в Арктике круглогодично. США себе такого позволить не могут, у них то ли один, то ли два ледокола. Причем один корабль сломанный. Они не в состоянии эффективно патрулировать этот регион, кроме как подводными лодками. Но на одних субмаринах далеко не уедешь. Тем более у нас противолодочная оборона в этом регионе тоже хорошая», — не сомневается Александров.

Кроме того, военный эксперт выразил мнение, что в течение ближайших десяти лет построить эффективный ледокольный флот американцы не смогут. На одну только постройку ледоколов им потребуется 15-20 лет и миллиарды долларов.

Военный эксперт объяснил, почему США перестанут претендовать на Арктику

«Какие-то корабли они могут переоборудовать или построить новые. Но в любом случае американцам нужно существенно увеличить ассигнования на кораблестроительную программу, в которой [следует] предусмотреть постройку кораблей ледового класса. Или можно дополнительно выделять деньги. А где их взять? Тогда придется увеличивать военный бюджет, который и так трещит по швам. Да и вообще, промышленных мощностей для увеличения темпов строительства кораблей у США просто нет», — уверен собеседник ФАН.

Впрочем, и Россия не заставит себя ждать, если заметит, что США начнет увеличивать количество ледокольных кораблей, предположил эксперт. Однако до 2050 года создать флот в Арктике американцам не удастся. К тому моменту может измениться и мировое положение дел.

 «<…> возможно, Китай станет сверхдержавой и будет доминировать в морях и океанах. У США возникнут проблемы посерьезнее, чем соревноваться с нами в Арктике. Поэтому я думаю, что американцам нужно плюнуть на эту затею, а просто согласиться, что Арктика останется в зоне российского контроля», — подытожил военный эксперт.

О том, что сотрудничество России и Китая в Арктике станет для США настоящим ночным кошмаром, написал эксперт американского журнала The National Interest Майкл Лайонс. По его мнению, борьба с РФ в арктическом регионе — огромная проблема для Вашингтона, поскольку он сильно отстает от России в вопросе освоения Арктики. Если у США — только два ледокола, то в составе российского флота — 40.

Лайонс обратил внимание, что Россия стремительно осваивает Северный морской путь. А Китай, в свою очередь, объявил себя «околоарктической» страной: он также развивает проект «Полярный Шелковый путь». Так, журналист призвал Америку предпринять серьезные шаги в сферах разведки, знаний предметной области и отчетов береговой охраны, чтобы подготовиться к защите своих интересов в Арктике.

Сегодня, 24 сентября, в Японии восхитились российским атомным ледоколом «Арктика». В статье, появившейся на сайте японской телерадиокомпании NHK, автор заявил, что Россия, строя такие масштабные и современные корабли, делает заявку на доминирование при освоении Арктики. С его мнением согласились и зрители телеканала, оставив свои комментарии в соцсетях.

В материале также отмечается, что в условиях глобального потепления России приходится искать варианты разработки полезных ископаемых в арктических регионах, при этом используя Северный морской путь для сообщения с Европой и Азией.

Военный эксперт объяснил, почему США перестанут претендовать на Арктику

На днях американский журнал The National Interest написал, что Пентагон готовится к противостоянию с Россией на севере с помощью новой боевой машины «Беовульф». Это вездеход, который может преодолевать скалы, лед, грязь и снежные заносы, а также перевозить военных и различные грузы. По утверждению американских СМИ, в США надеются, что «Беовульф» станет их преимуществом перед Россией в Арктике.

Ранее проректор по экономике и инновациям Московского государственного технического университета им. Баумана Евгений Сторожук заявил, что Россия сможет оборудовать взлетно-посадочные полосы в Арктике прямо на льду благодаря разработке ученых учреждения. Как отметил в беседе с «Политикой Сегодня» эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков, проект под названием «Площадка» даст российской армии значительное преимущество в арктическом регионе. Кроме того, он обратил внимание, что технология поможет строить новые аэродромы и военные базы на Крайнем Севере.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#арктика #влияние #россия и сша #северный морской путь

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