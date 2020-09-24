Военный эксперт объяснил, почему США перестанут претендовать на Арктику

Чтобы построить до 2050 года ледокольный флот, сопоставимый с российским, США придется увеличивать военный бюджет, который и так трещит по швам. В этой связи американцам следует оставить надежды по отвоевыванию Арктики у России и признать свое поражение. Об этом заявил Федеральному агентству новостей эксперт центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Ранее Defense News заявили, что Россия превзошла Америку в сфере военного контроля за ситуацией в крае Белого Безмолвия. Журналисты обратили внимание на то, что российский ракетный комплекс «Бастион», размещенный на Дальнем Востоке, может создать проблемы вражеским кораблям в Беринговом проливе. Defense News говорил об учениях 2019 года, в которых использовалось подобное оружие. Маневры также продемонстрировали тот факт, что за последние годы арктическая инфраструктура России претерпела существенную модернизацию.

«Москва вложила значительные средства в регион, создав объединенное стратегическое командование [Северный военный округ], ориентированное на Арктику, отремонтировав 50 региональных объектов, включая аэродромы, радары и спасательные станции, и открыв 16 глубоководных портов», — подчеркнули авторы.

Так, США не могут «эффективно конкурировать с Россией и Китаем, продолжая игнорировать Арктику».

Moscow & Beijing appreciate the importance of the Arctic and are taking action. Washington should too.@FDD_CMPP senior director @Brad_L_Bowman and visiting military analyst Maj. Scott Adamson make the case:https://t.co/8oPQbuKTaE — FDD's Center on Military & Political Power (CMPP) (@FDD_CMPP) September 23, 2020

Несмотря на вероятную попытку американской стороны перетянуть на себя одеяло, сейчас регион находится в зоне влияния Москвы, сказал военный эксперт Александров. Так, например, новое вооружение береговой обороны позволило России укрепить свои позиции в Арктике.

«Создание мощного ледокольного флота — это дополнительный бонус, который позволяет нам осуществлять навигацию в Арктике круглогодично. США себе такого позволить не могут, у них то ли один, то ли два ледокола. Причем один корабль сломанный. Они не в состоянии эффективно патрулировать этот регион, кроме как подводными лодками. Но на одних субмаринах далеко не уедешь. Тем более у нас противолодочная оборона в этом регионе тоже хорошая», — не сомневается Александров.

Кроме того, военный эксперт выразил мнение, что в течение ближайших десяти лет построить эффективный ледокольный флот американцы не смогут. На одну только постройку ледоколов им потребуется 15-20 лет и миллиарды долларов.

«Какие-то корабли они могут переоборудовать или построить новые. Но в любом случае американцам нужно существенно увеличить ассигнования на кораблестроительную программу, в которой [следует] предусмотреть постройку кораблей ледового класса. Или можно дополнительно выделять деньги. А где их взять? Тогда придется увеличивать военный бюджет, который и так трещит по швам. Да и вообще, промышленных мощностей для увеличения темпов строительства кораблей у США просто нет», — уверен собеседник ФАН.

Впрочем, и Россия не заставит себя ждать, если заметит, что США начнет увеличивать количество ледокольных кораблей, предположил эксперт. Однако до 2050 года создать флот в Арктике американцам не удастся. К тому моменту может измениться и мировое положение дел.

«<…> возможно, Китай станет сверхдержавой и будет доминировать в морях и океанах. У США возникнут проблемы посерьезнее, чем соревноваться с нами в Арктике. Поэтому я думаю, что американцам нужно плюнуть на эту затею, а просто согласиться, что Арктика останется в зоне российского контроля», — подытожил военный эксперт.

О том, что сотрудничество России и Китая в Арктике станет для США настоящим ночным кошмаром, написал эксперт американского журнала The National Interest Майкл Лайонс. По его мнению, борьба с РФ в арктическом регионе — огромная проблема для Вашингтона, поскольку он сильно отстает от России в вопросе освоения Арктики. Если у США — только два ледокола, то в составе российского флота — 40.

Лайонс обратил внимание, что Россия стремительно осваивает Северный морской путь. А Китай, в свою очередь, объявил себя «околоарктической» страной: он также развивает проект «Полярный Шелковый путь». Так, журналист призвал Америку предпринять серьезные шаги в сферах разведки, знаний предметной области и отчетов береговой охраны, чтобы подготовиться к защите своих интересов в Арктике.

Сегодня, 24 сентября, в Японии восхитились российским атомным ледоколом «Арктика». В статье, появившейся на сайте японской телерадиокомпании NHK, автор заявил, что Россия, строя такие масштабные и современные корабли, делает заявку на доминирование при освоении Арктики. С его мнением согласились и зрители телеканала, оставив свои комментарии в соцсетях.

В материале также отмечается, что в условиях глобального потепления России приходится искать варианты разработки полезных ископаемых в арктических регионах, при этом используя Северный морской путь для сообщения с Европой и Азией.

На днях американский журнал The National Interest написал, что Пентагон готовится к противостоянию с Россией на севере с помощью новой боевой машины «Беовульф». Это вездеход, который может преодолевать скалы, лед, грязь и снежные заносы, а также перевозить военных и различные грузы. По утверждению американских СМИ, в США надеются, что «Беовульф» станет их преимуществом перед Россией в Арктике.

⁦@TheNatlInterest⁩...Great article, but there are no penguins in the Arctic. Enjoy your site; keep up the good work! https://t.co/7gk5FoI27f — The Dad (@jmoffett9) September 20, 2020

Ранее проректор по экономике и инновациям Московского государственного технического университета им. Баумана Евгений Сторожук заявил, что Россия сможет оборудовать взлетно-посадочные полосы в Арктике прямо на льду благодаря разработке ученых учреждения. Как отметил в беседе с «Политикой Сегодня» эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков, проект под названием «Площадка» даст российской армии значительное преимущество в арктическом регионе. Кроме того, он обратил внимание, что технология поможет строить новые аэродромы и военные базы на Крайнем Севере.