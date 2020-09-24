Блогер Навальный запутался в датах собственного выхода из комы

Блогер Алексей Навальный допустил ошибку при написании даты выхода из комы. Один из его постов в Instagram не совпадает с другой публикацией, сделанной на эту же тему.

Основатель признанного в РФ иноагентом ФБК написал очередной пост о выздоровлении после "отравления". Однако на это раз вместо 18 дней, проведенных в коме, Навальный упомянул лишь о 16.

Данная оговорка может являться свидетельством того, что блогер пришел в себя намного быстрее, чем он это описывает, пишет "ПолитЭксперт". Возможно, Навальный лишь инсценировал эту ситуацию, чтобы привлечь внимание к своей персоне, а потом собрать с доверчивой аудитории щедрые донаты.

Но даже 18 дней, указанные в официальном релизе "Шарите", не вписываются в историю об отравлении "Новичком", так как вещество настолько опасно, что при любом условии убило бы блогера.