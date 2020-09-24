Китай передал Сирии две тонны медицинских грузов для борьбы с COVID-19

Западные санкции против Сирии осложняют правительству Башара Асада работу по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. На помощь сирийцам пришел Китай, отправивший в САР две тонны медицинских грузов.

Минздрав Сирийской Арабской Республики получил от Китая две тонны гуманитарной помощи, в состав которой входят средства индивидуальной защиты и два аппарата искусственной вентиляции легких. Как сообщает Федеральное агентство новостей, церемонию передачи гуманитарного груза возглавил посол КНР в Дамаске Фэн Бяо.

Дипломат подчеркнул, что Китай с самого начала войны с терроризмом поддерживает Сирию, дружба с которой почетна и нерушима. Замглавы Минздрава Сирии доктор Ахмад Хлейфави выразил признательность и благодарность Китаю и китайскому народу и за предоставленную гуманитарную помощь, и за всемерную поддержку ближневосточного государства на всех международных площадках.