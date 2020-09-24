Стала известна возможная причина смерти оперного певца Войнаровского

Вероятной причиной смерти оперного певца Вячеслава Войнаровского могли стать заболевания ЖКТ и поджелудочной железы, сообщил источник, близкий к семье Войнаровских.

"Причина точно пока никому не известна, но был ряд серьезных заболеваний, в том числе ЖКТ и поджелудочной железы. Это уже только экспертиза покажет", — сообщил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

О смерти солиста Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко рассказал его сын Игорь Войнаровский. Артист ушел из жизни на 75-м году жизни. Войнаровский-младший также отметил, что у отца были проблемы с ЖКТ и подчеркнул, что у него точно не было коронавируса.