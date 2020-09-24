Горбачев отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал выдвижение главы РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

В беседе с изданием "Подъем" бывший советский лидер заметил, что настало то время, когда Нобелевскую премию в этой номинации перестанут присуждать "по блату". Теперь же, уверен Горбачев, ее будут получать за реальные достижения.

Заявку на номинацию главы РФ на Нобелевку направил главный редактор газеты "Президент" академик Сергей Комков. Это уже пятое выдвижение Путина на престижную награду.

Ранее телеканал "360" сообщил, что политолог Наталия Елисеева считает, что было бы удивительно, если бы Путина никто не выдвинул на премию.