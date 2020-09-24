Политолог Суздальцев: экономика Белоруссии рухнет без России

Любое руководство, которое придет на смену действующему лидеру Александру Лукашенко, не сможет развалить государство и связь с Россией. Такое мнение во время пресс-конференции на тему «Перспективы Лукашенко. Может ли Белоруссия стать частью России?», проводимой Медиагруппой «Патриот», выразил доцент факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

По словам доцента ВШЭ, если Лукашенко когда-нибудь оставит свой пост, то пришедшие ему на смену политические силы так или иначе будут налаживать связи с Россией. Причину эксперт видит в сильной привязанности белорусской экономики по отношению к российской.

«Конечно, будут искать контактов с Москвой. Без российской экономики не существует белорусской. Надо быть самоубийцей, чтобы окончательно эту экономическую часть разрушить», — утверждает эксперт.

Кроме того, Суздальцев выразил мнение, что белорусская оппозиция, которая выступает против Союзного государства с Россией, поступает «неграмотно». Протестующие видят республику независимой, однако не задают себе главного вопроса — за чей счет эта независимость осуществима.

«Оппозиция говорит, что остановится на Евразийском экономическом союзе. Но Белоруссия и ЕАС — это опять 99% Россия. Они просто зеркалят эти организации, и тут все накладывается друг на друга», — не сомневается участник онлайн-эфира.

В конце декабря 2019 года Александр Лукашенко в шутку предложил России войти в состав его страны. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что россияне и белорусская оппозиция будут не против такого объединения.

Лукашенко озвучил при каких условиях возможно единое государство России и Беларуси. pic.twitter.com/Y9B197b0GL — Serg Wысоцкий (@SergAibertich) February 22, 2020

«Вы хотите общего президента — выборы. А совсем простой вариант, который будет воспринят и в России, и в Белоруссии в плане единого государства — вы вступаете в состав Белоруссии».

В начале сентября 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тему о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит. Комментируя предстоящий визит белорусского лидера в Москву, Песков подчеркнул, что подобные инсинуации — «абсолютная чушь».

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в ближайшее время два соседних государства могут запустить единую валюту на территории союзного государства. «Политика Сегодня» поговорила с руководителем центра политэкономических исследований Василием Колташовым, который выразил мнение, что экономикам обеих стран единая валюта пойдет на благо. Кроме того, собеседник агентства выразил мнение, что основой для новой валюты станет российский рубль.

Двусторонний договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Белоруссией был подписан 21 февраля 1995 года в Минске. Документ предусматривал создание условий для формирования единого экономического пространства, координации финансовой, таможенной политики, открытость границ и ликвидацию пограничного контроля. Через год был подписан Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. В декабре 2018 года президенты двух держав Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции.