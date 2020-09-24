Смольный назвал привлечение "умных инвестиций" основной задачей Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов в одном из последний выступлений заявил, что "ничего с неба не падает", а вопрос привлечения "умных инвестиций" градоначальник назвал одной из важнейших задач на повестке дня.

Глава города сделал упор на то, что хоть в Северной столице и нет залежей углеводородов, но есть руки и голова. Он предложил объединить научные школы России с их базированием в Петербурге и попросить поддержку небезызвестной топливной компании.

"Мы, как город, являемся крупным заказчиком работ и услуг, включая Ленинградскую область, и тогда это большая территория, которая занимается наукой и внедрением научных достижений и открытий в жизнь", — привели слова Беглова РИА ФАН.

Губернатор также заметил, что научные отделы могут быть у любого большого предприятия страны. Проблема в том, что они находятся в довольно отдаленных от столицы городах России. По этой причине об этом отделе мало кто может услышать. Однако базирование их офисов в Санкт-Петербурге будет большим шагом к дальнейшему развитию и раскрытию всех потенциалов. Подобная политика с наличием поддержки крупных компаний способствует увеличению количества рабочих мест с достойным уровнем заработных плат.