Пригожин заявил, что у Навального "денег куры не клюют"

Предприниматель Евгений Пригожин в ироничной форме ответил на вопрос редакции "Страны Советов on-line" об аресте квартиры Навального. Бизнесмен напомнил журналистам о финансовом положении блогера, у которого "денег куры не клюют".

"Если Новичок поскребет по сусекам, то денег у него куры не клюют", — цитирует слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Накануне бизнесмен Евгений Пригожин пожелал Навальному выздоровления.

Комбинат "Московский школьник" ранее потребовал от ФБК компенсации за причиненный деловой репутации вред и за упущенную выгоду. Причиной этому стало фейковое расследование фонда Навального, из-за которого компания потеряла контракт с ООО "Социальное питание "Центр". Суд признал заявления сотрудников так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" порочащими репутацию "Московского школьника" и не соответствующими действительности, а также постановил взыскать 88 миллионов рублей с Алексея Навального, юриста Любови Соболь и ФБК. Их долг перед комбинатом выплатил Евгений Пригожин. По словам бизнесмена, он сделал это с целью компенсировать ущерб компании "Московский школьник", которая понесла убытки от "действия группы клеветников".